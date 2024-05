Filha de Bruce Willis abre o jogo sobre estado de saúde do pai

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A filha mais velha de Bruce Willis e Demi Moore, Rumer Willis, 35, atualizou sobre o estado de saúde do pai, após declaração do diretor de "O Sexto Sentido", o diretor M. Night Shyamalan.

A atriz tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do astro de cinema. "Ele está ótimo. Sim, sim, está bem. Muito obrigada por perguntar", disse ela à Fox News na estreia de seu novo filme "My Divorce Party", no 24º Festival Anual de Cinema de Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Rumer destacou a transparência que a família tem tido nesse tempo com a doença do pai. "Acho que, para mim, o que tem sido tão incrível é que meu pai é tão querido e isso fica tão evidente na transparência com que temos compartilhado".

Em seguida, ela falou sobre a importância de compartilhar a experiência como uma forma de esperança. "Isso pode ter um efeito e trazer conforto para alguém que passa pela mesma situação. Para mim, isso é tudo".

Durante evento de divulgação de um filme, Shyamalan elogiou os parentes do astro de Hollywood pelos cuidados com ele. "Ele tem uma família amorosa. Elas estão fazendo o melhor que podem", afirmou o cineasta, em entrevista à revista People, que se referiu à esposa Emma Heming Willis e as filhas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn.

DIAGNÓSTICO

Em março de 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia — distúrbio que afeta a capacidade de se comunicar. Com isso, a família do ator anunciou que faria uma pausa na carreira. Tempos depois, ele recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal.

O artista teve os textos reduzidos ao longo dos últimos anos para conseguir cumprir com os contratos de trabalho. A aposentadoria causou surpresa nos fãs, mas quem trabalhava ao seu lado já sabia que a decisão era acertada por identificarem problemas durante as gravações em sets.

O jornal Los Angeles Times entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Bruce Willis nos últimos anos. Os depoimentos revelaram que o ator se esquecia de suas falas, não conseguia lembrar o motivo de estar no set e já até disparou uma arma cenográfica fora de hora.

Bruce usava um ponto na orelha para que alguém ditasse suas falas. Dois membros da equipe de "White Elephant" declararam que, durante a gravação em 2021, o ator questionava os colegas de equipe: "Eu sei por que você está aqui, mas por que eu estou aqui?".