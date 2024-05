Ex-Malhação é proibido de trabalhar como ambulante em show da Madonna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Erthal, ex-galã da Malhação, desabafou sobre ser impedido de trabalhar como ambulante em show gratuito da Madonna, no Rio de Janeiro, que acontece neste sábado (4). O vendedor contou que ainda não conseguiu a autorização da prefeitura do Rio para colocar seu carrinho de bebidas em Copacabana.

No Instagram, ele desabafou e confessou estar triste com a situação. "Adoraria estar aqui solar como sempre, com uma música legal, mas esse não é o caso. Não estou bem, estou triste e frustrado. Saber que tenho um monte de produtos em casa e não posso ir para as ruas".

"Está chegando um grande evento agora que é a Madonna, vamos ter muitos ambulantes na rua e eu não posso trabalhar com meu carrinho lindo e maravilhoso"

O ex-ator também contou que isso vem atrapalhando sua rotina. "Isso está me frustrando, não consigo tocar as minhas coisas porque eu estou desanimado pra me exercitar".

Daniel ainda disse que precisou mudar o carrinho de garagem e o novo lugar não tem proteção do sol e chuva. "Eu não estou bem de cabeça porque estou impossibilitado de trabalhar, isso está me deixando cada vez mais ansioso. Voltei a fumar tabaco, então nem é sobre legais, positivas... Eu quero resolver esse problema. Peço a vocês da subprefeitura pra me ajudarem. Eu preciso trabalhar nesse fim de semana"

Leia Também: Madonna passa som em Copacabana com Pabllo Vittar; veja as fotos