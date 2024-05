SBT mexe no jornalismo e dispensa diretor nacional após 13 anos na emissora

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT decidiu fazer uma reformulação importante no seu jornalismo. José Occhiuso, diretor nacional de Jornalismo da emissora desde 2017 e executivo da área desde 2011, foi desligado nesta sexta-feira (3).

A sua saída pegou funcionários de surpresa. A saída se dá após uma reformulação realizada na programação, que deu mais espaço para o noticiário, com a estreia do programa Tá na Hora e a reformulação do SBT Brasil, agora comandado por César Filho.

No seu lugar, o SBT decidiu promover Luiz Antônio Weber, diretor de Jornalismo de Brasília (DF). Weber assume as funções já na próxima semana.

Procurada pela Folha de S.Paulo, o SBT confirmou a informação e diz que a saída de Occhiuso aconteceu em comum acordo. A emissora de Silvio Santos agradeceu aos serviços prestados. A TV ainda não confirma a promoção de Weber.

"A assessoria de comunicação informa que o SBT e o jornalista Jose Occhiuso decidiram, de forma consensual, encerrar o contrato entre as partes. Recentemente, José Occhiuso participou da renovação do SBT Brasil com a contratação de César Filho e o desenvolvimento do novo cenário", diz a nota.

"O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de José Occhiuso ao longo dos anos, em uma parceria repleta de momentos marcantes, conquistas e admiração mútua, deixando as portas abertas para o jornalista, que segue para novos projetos profissionais", conclui o comunicado.

As trocas fazem parte de uma série de reformulações feitas pelo SBT nos últimos meses, causadas pela maior interferência de Daniela Beyruri, filha de Silvio Santos e vice-presidente da emissora, que tenta superar a crise de audiência vivida atualmente.

A saída de Occhiuso tem a ver com isto. O executivo era bastante questionado pela audiência abaixo do esperado dos noticiários.

No entanto, a promoção de Weber também é questionada. Na liderança do SBT no Distrito Federal, os noticitários de Brasília da emissora não conseguem ultrapassar a marca de 1 ponto de audiência.