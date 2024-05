'Morro levou a casa do meu tio', diz Michel Teló ao falar sobre drama da família no RS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Michel Teló é paranense da cidade de Medianeira, mas tem familiares no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (10), ele usou as redes sociais para falar sobre a tragédia gaúcha. "A situação está muito difícil. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos", começou o cantor. "Uma prima entrou em contato agora, depois de 10 dias isolada", completou.

O sertanejo contou ainda que os parentes receberam alimentos e água por helicóptero. "Não chegava nada. O acesso está dificílimo naquela região de Muçum, Doutor Ricardo... Estavam todos ilhados" explicou o músico que fará um show em Santa Catarina e o cachê foi doado às vítimas das enchentes no estado .

"O cachê desse meu show em Paulo Lopes, Santa Catarina, eu já doei na semana passada e vamos continuar doando. O que você puder fazer, se você tiver um casaco na sua casa, por favor, pega ele e embala, coloca o tamanho e especifica o tipo de roupa e envia para doação. Vamos ajudar, os gaúchos estão precisando muito", finalizou.

Leia Também: Bruna Lombardi recebe alta médica após complicações de uma virose