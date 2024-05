Wanessa reata namoro com Dado Dolabella

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco antes de subir ao palco para o retorno de sua carreira musical, nesta sexta-feira (10), Wanessa confirmou à imprensa que reatou o namoro com Dado Dolabella.

O casal havia se separado em março, logo que a cantora foi expulsa do BBB 24. Porém, eles decidiram tentar mais uma vez. Dado esteve presente no show desta sexta, em uma casa noturna em São Paulo, e tietou a amada.

Em conversa com a imprensa antes do show, Wanessa disse que está feliz e "dando mais uma chance" para a história com Dado, que começou há 23 anos.

A gente conversou bastante e estamos dando mais uma chance para gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. A gente sempre pode batalhar pelo amor", disse a cantora.

Dado marcou presença no show e se declarou à amada. "Ela tá no lugar que ela merece estar, que é no palco, trazendo essa energia que só ela tem. Eu agi com o coração, agi com a verdade, e com o passar do tempo ela viu isso e as coisas se ajeitaram", falou Dado.