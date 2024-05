Pabllo Vittar leva tombo no palco em show com Karol G e machuca o joelho

SÃO PAULO, SP (FOLAPRESS) - Tudo ia bem na participação de Pabllo Vittar no show da colombiana Karol G quando a brasileira levou um tombo no palco.

Mas isso não foi empecilho para ela, que levantou como se nada tivesse acontecido e continuou cantando. Só que aconteceu. A cantora machucou um dos joelhos e ficou com um hematoma.

O incidente aconteceu no momento em que a drag queen cantava com Karol a música "Sua Cara", sucesso que ela tem com Anitta e Major Lazer. No instante em que ambas caminhavam para a frente do palco, Pabllo deu uma virada no pé e bateu o joelho no chão.

O momento viralizou. Essa não foi a primeira vez que Vittar cai do palco. Isso já aconteceu pelo menos outras três vezes nos últimos anos.

Em 2019, ela tomou um susto em um show em Curitiba. Um fã driblou a segurança e puxou a cantora pelo braço. Pabllo acabou caindo do palco, mas sem se ferir.

Em 2022, durante uma apresentação em Manhattan, Nova York, a cantora se desequilibrou e caiu ao lado de duas bailarinas que dançavam com ela a música "Amor de Quê".

Em outubro de 2022, em Manaus, ela tropeçou e caiu em cima da plateia. Ela sofreu alguns arranhões.