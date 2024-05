Mais um repórter da Globo é hostilizado com gritos de 'Globo lixo'; assista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, a Globo virou alvo de protestos por parte de moradores e voluntários que ajudam nos resgates no Rio Grande do Sul.

Durante um link ao vivo, na cidade de Canoas, pessoas iniciaram um coro de "Globo lixo", o que fez o repórter passar a palavra para quem estava no estúdio.

Ele nem sequer conseguiu concluir uma entrevista com um voluntário que explicava como funcionava um abrigo para animais naquela região.

"A gente vai organizar aqui melhor e daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal que está um pouco incomodado com a situação", disse o jornalista antes de a imagem ser cortada para os estúdios do Jornal do Almoço, da RBS, afiliada da Globo no sul.

Esse fato tem virado rotina. Um voluntário que usava um colete de socorrista ofendeu a emissora durante uma entrada ao vivo na CNN: "Globo lixo e fora Lula", disse.

Em outro momento, o repórter Arildo Palermo, do Jornal da Globo, não conseguiu passar informações após escutar que a emissora não era bem-vinda no local. "Vocês que são da Globo não prestam, desserviço da Globo. Mentira da mídia", disse o homem gritando ao fundo de onde Palermo passava as notícias.

