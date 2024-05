Juliana Didone faz vídeo tomando banho em tentativa de homenagear RS, mas apaga: 'Que mico'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tentativa de fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul, que sofre com as enchentes, a atriz Juliana Didone resolveu fazer um vídeo tomando banho e declamando um poema. Só que o conteúdo acabou sendo rotulado como desnecessário pelos internautas. "Que mico", disse um.

No vídeo, a atriz, que é gaúcha, deixa a água escorrer pelo corpo e, ao fundo, narra uma poesia feita por ela sobre a tragédia.

"Empatia é ter coração, mas é que a chuva virou enchente e essa gente perdeu suas paredes, seus parentes, sua história. A fé em Deus foi afogada junto com bebês, cachorros e sonhos em toneladas", diz ela.

Alguns fãs não gostaram do fato de ela desperdiçar água, algo escasso no estado, para fazer um vídeo. "Pensando aqui que a Juliana Didone realmente achou uma boa ideia ligar o chuveiro, gravar, editar, reduzir a velocidade, narrar por cima e postar essa bomba", postou outra seguidora.

"Rio Grande do Sul implorando por água e Juliana Didone faz um vídeo debaixo do chuveiro, jorrando água e achou que seria uma ótima ideia. Que vergonha", opinou outra. Com a repercussão negativa, Juliana apagou o vídeo.