Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton: 'Ela está bem'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William participou de mais um compromisso real nesta sexta-feira (10) e acabou compartilhando uma nova atualização do estado de saúde de Kate Middleton, diagnosticada com um câncer no início do ano. Em visita ao St. Mary's Community Hospital, nas Ilhas Scilly, o filho mais velho do rei Charles 3º recebia os cumprimentos dos súditos até que foi questionado sobre a princesa.

"Posso perguntar como está a princesa Kate?" perguntou administradora do hospital, Tracy Smith ."Ela está bem, obrigado", respondeu ele. "Adorável, e as crianças também?", Smith continuou e William foi rápido na resposta: "As crianças estão com muita inveja por eu estar aqui".

As Ilhas Scilly são conhecidas por serem o refúgio favorito do príncipe e da princesa de Gales e seus três filhos - príncipe George, 10, princesa Charlotte, 9, e príncipe Louis, 6. William e Kate são casados há 13 anos. Antes de trocarem as alianças, eles namoraram por quase 10 anos.

Kate não desempenha quaisquer funções oficiais desde o dia de Natal. Após muitas especulações, ela anunciou no final de março que já tinha iniciado a quimioterapia preventiva contra um câncer, descoberto em exames após uma cirurgia abdominal feita em janeiro.

