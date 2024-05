Depois de tapa no Oscar, Chris Rock e Will Smith fizeram as pazes, diz amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Will Smith e o comediante Chris Rock teriam feito as pazes de maneira secreta, mais de dois anos depois de Smith dar um tapa na cara de Rock durante a cerimônia de entrega do Oscar em 2022.

Segundo uma entrevista de um amigo de ambos, Cedric the Entertainer, para o tabloide britânico Mirror, o ator e o comediante superaram o episódio –Rock perdoou Smith e a dupla agora quer olhar para a frente. Cedric se disse orgulhoso da trégua e que Smith é "um ser humano sólido".

Cedric atribuiu o tapa à uma questão pessoal entre ambos, que estaria relacionada a provações de Rock sobre o casamento de Smith. Ele disse ainda que espera que Smith recupere sua imagem pública com o lançamento do filme "Bad Boys 4" nas próximas semanas, a primeiro produção significativa com o ator desde o tapa.

"Mas a questão é quando acontece algo pessoal, e eu sempre digo que um tapa é mais pessoal do que um soco. E então, quando alguém bate em uma pessoa, você percebe que algo muito pessoal está acontecendo ali. E isso é o que não sabíamos como público", disse Cedric ao Mirror.

"Nós apenas vimos o resultado e então decidimos que era algo. E era nisso que eu estava confiante. Eu estava confiante de que ambos entendiam o que estava acontecendo naquele momento e que conseguiriam superar isso. E Durante a cerimônia do Oscar, Smith levantou da cadeira na e bateu no comediante, que estava no palco e havia feito uma piada com Jada Pinkett Smith, mulher do protagonista de "King Richard". Depois, Smith voltou à sua cadeira e gritou duas vezes "tire o nome da minha mulher da porra da sua boca".

Rock tinha brincado com a aparência da mulher de Will Smith, dizendo que ela parecia uma personagem de "G.I. Jane 2", que é careca. Jada Pinkett Smith sofre de alopécia, doença genética que leva a perda de cabelo, e desde 2018 fala frequentemente sobre o assunto nas redes sociais.

O clima na cerimônia ficou tenso, já que não estava claro se o movimento de Smith havia sido em tom de piada ou não. Um silêncio constrangedor de vários segundos se seguiu e Rock parecia abalado, ainda que continuasse sorrindo. "Aí está um grande momento de televisão ao vivo", ele disse.