Pedro Scooby adota cachorro resgatado no Rio Grande do Sul

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby adotou o cachorro que resgatou no Rio Grande do Sul. O surfista anunciou neste sábado (11), que está voltando ao Rio de Janeiro após seis dias atuando como voluntário nos resgates de vítimas das enchentes com o animal.

"Teve um cachorro que, no resgate, ficou no meu colinho no jet-ski. Eu ainda falei: 'ah, ele me adotou'", começou nos stories de seu Instagram.

Scooby contou ainda que perdeu o animal após tê-lo mandado para triagem e ficou desesperado."Comecei a perguntar para todo mundo lá, e achamos! Estou indo buscá-lo, certeza que é ele. E ele vai comigo para o Rio de Janeiro. Se acabar encontrando o dono, ele vai ter que provar que é o dono, e aí eu trago ele de volta", explicou o ex-BBB.

"Tive realmente uma conexão muito maneira com o cachorro. O nome dele vai ser Eldorado", contou o surfista que, na sequência, mostrou o pet sendo avaliado por uma veterinária. Em outra publicação, Scooby mostrou Eldorado ja em seu carro durante a viagem de volta para casa. Além de Scooby, oss surfistas Iankel Noronha, Lucas Chumbo (Chumbinho), Michelle Bouillons e o lutador de MMA e piloto de jet ski Reyzinho Duarte participaram dos resgates de vítimas nas cidades gaúchas.

