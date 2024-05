Lucio Mauro Filho se emociona com homenagem às mães de Marcos Mion no Caldeirão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lucio Mauro Filho se emocionou com a homenagem que Marcos Mion fez para o Dia das Mães neste sábado (11). O apresentador do Caldeirão dedicou um recado ao ator e músico, que perdeu a mãe em fevereiro. Ray Luiza Araújo Barbalho, conhecida como Dona Lu, estava internada em um hospital e morreu no hospital nos braços do filho.

Mion fechou a atração com uma mensagem. "Sabe por que o abraço de mãe é diferente? Porque uma mãe não somente abraça o filho que está ali. A cada abraço, ela segura em seus braços todos os filhos que você já foi. Então deixe sua mãe te abraçar o tempo que ela precisar. Para te segurar no colo de novo e te soltar para a vida", começou o apresentador.

Enquanto exibia uma foto dele com a mãe Carmem Chaib, Mion continuava com a homenagem no programa. "A gente tem pressa e acha que não precisa de mais um abraço, mas deixa sua mãe te abraçar o tempo que ela precisar. Porque na verdade é por ela, mas também pelo futuro você, que um dia vai sentir destruidora desse abraço", disse.

O comunicador deu um abraço em Lucio Mauro Filho. "E eu ofereço para você também, meu amigo. Te amo muito", disse ele. Em meio às lágrimas, o guitarrista agradeceu. "Obrigado, mãe", resumiu o ator.