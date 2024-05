Oprah Winfrey diz que sente vergonha por ter contribuído com a ideia de um padrão corporal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A empresária e apresentadora Oprah Winfrey, 70, contou que se arrepende do papel que desempenhou durante anos na cultura da magreza nos Estados Unidos ao vender programas de emagrecimento. Segundo a revista People, ela desabafou em um evento organizado por uma de suas empresas chamado "Fazendo a mudança: uma nova maneira de pensar sobre o peso". Oprah disse que se sente envergonhada por ter contribuído com a ideia de um padrão corporal.

"Muitos de nós internalizamos a cultura alimentar e os padrões corporais que geraram tanta vergonha. Fomos [a empresa da artista] criticados. Sofremos. Ficamos envergonhados. Nos disseram que, a menos que atingíssemos um certo padrão de tamanho, não merecíamos ser aceitos ou mesmo amados", continuou Oprah que faturou muito dinheiro com os programas de emagrecimento.

Ela continuou: "Eu passava a mensagem de que morrer de fome com uma dieta líquida ajudaria a atingir um padrão, algo que nem eu, nem ninguém mais poderia sustentar e, como já disse antes, no dia seguinte, no dia seguinte mesmo, comecei a recuperar o peso", contou. "Reconheço o que fiz e agora quero fazer melhor (...) E demorei para processar a vergonha que senti quando meus momentos públicos de dieta e meu peso se tornaram uma piada nacional."

Criadora do talk show The Oprah Winfrey Show, Oprah atuou como membro do conselho da WW, anteriormente conhecida como Weight Watchers, desde 2015, ela anunciou em fevereiro que deixaria o conselho de administração e não se candidataria à reeleição na próxima assembleia de acionistas da empresa neste mês de maio.