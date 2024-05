Juliana Didone pede desculpas por vídeo sobre chuvas no Rio Grande do Sul

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Juliana Didone resolveu pedir desculpas aos seus seguidos por um vídeo que gravou embaixo de um chuveiro lamentando as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada. A atriz disse ter ficado constrangida com a repercussão negativa da publicação: "Eu sou gaúcha. Tudo o que aconteceu e que está acontecendo me afeta emocionalmente, afeta pessoas muito próximas a mim. Me perdi completamente nos meus sentimentos", começou.

A intérprete da personagem Mônica na série "Bom Dia, Verônica", da Netflix, disse ter usado uma linguagem [a poesia] que utiliza para se comunicar nas redes sociais. "Entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto que é de uma gravidade enorme para todos nós", continuou. "Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas", acrescentou.

Juliana afirmou ter aprendido a lição e lamentou a viralização do vídeo. "Virei meme na internet. Me deixa chateada, sim, sendo honesta com vocês. Eu fico constrangida. Não tenho nada para comentar, só lamentar mesmo", reconheceu.

Ela ainda chamou o vídeo de um "grande equívoco" na sua vida. "A grande verdade é que meu equívoco, o desconforto que eu estou sentindo com essa situação, ele não é nada. Ele nem existe se comparado com a dor da minha terra e dos meus meus conterrâneos", concluiu a atriz.

