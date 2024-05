Festival beneficente 'Salve o Sul' tem shows de Luisa Sonza e Pedro Sampaio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival beneficente "Salve o Sul", iniciativa da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrafe), terá o valor dos ingressos revertido em doações para as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. O evento acontece nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, na região oeste de São Paulo. As entradas estarão à venda na próxima terça (14), a partir das 14h, na plataforma Eventim.

Na sexta (7), o grupo de sertanejo Amigos, composto por Chitãozinho, Leonardo, Luciano, Xororó e Zezé di Camargo, sobe ao palco na capital paulista. A apresentação terá início às 20h.

No domingo (9), entre às 13h e às 22h, o line-up conta com Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Glória Groove, Preta Gil, Turma do Pagode, Ferrugem, Zé Felipe, Duda Beat, Pocah e Xamã.

De acordo com a organização, os valores arrecadados terão metade da cota destinada a ações diretas por entidades selecionadas. A outra parte será destinada às necessidades de reconstrução dos municípios afetados. Os valores ainda não foram divulgados pela Eventim.

O festival, que também terá transmissão e cobertura da TV Globo e do canal Multishow, terá a receita de patrocínios doada para projetos apoiados pela plataforma "Para Quem Doar", que reúne mais de 100 organizações sociais sem fins lucrativos mapeadas e verificadas no país. O processo de verificação de transações financeiras terá auditoria da empresa Grant Thornton.

O Rio Grande do Sul registrou a marca de 147 mortos, 806 feridos e 127 desaparecidos nesta segunda-feira (13). Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba bateu recorde e registrou o maior nível da história, com 5,3 metros. Na terça-feira (14), a Defesa Civil do Estado estima uma elevação de 5,5 metros na capital gaúcha.

O monitoramento hidrológico também aponta que foram registrados volumes significativos de precipitação na região da Serra nas últimas 24 horas. Segundo a instituição, "praticamente todos os grandes rios do estado apresentam tendência de elevação, com elevações rápidas em cotas de inundação severa nas bacias dos rios Caí e Taquari, e posteriormente chegando no Jacuí".

As enchentes também atingem outros municípios, como Canoas, Gramado e Uruguaiana. Segundo balanço da Defesa Civil, 447 dos 497 cidades gaúchas foram afetadas pelas tempestades -totalizando 89,94% do total. As estradas seguem interditadas e o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, teve todas as operações suspensas por período indeterminado.

FESTIVAL BENEFICENTE 'SALVE O SUL'

Quando 7 e 9 de junho

Onde Allianz Parque - r. Padre Antônio Tomás, 72, Água Branca, região oeste