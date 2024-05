Luisa Mell diz que quebrou duas costelas no resgate no RS

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Luisa Mell, 45, contou que quebrou duas costelas no resgate aos animais vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A ativista afirmou que tem sentido bastante dor.

Em um post no Instagram, a apresentadora e ativista falou do seu estado de saúde. "Duas costelas quebradas, por isso não estava mais aguentando de dor", afirmou ela.

Mesmo com dores, Luisa contou que continuou no trabalho de resgate dos bichos. "Diante de tanto sofrimento, continuei os resgates mesmo com a dor insuportável que estava. Mas teve uma hora que os remédios fortíssimos já não faziam mais efeito".

Ela afirmou que foi ao hospital e o exame mostrou o que ela mais temia. "Duas costelas quebradas. Queria saber quando poderia voltar, mas o médico me proibiu. E alertou que uma pancada neste local poderia ser fatal agora".

"Confesso que não sabia que era tão grave. Poderia ter perfurado algum órgão. Mas Deus me protegeu", disse Luisa.

Em seguida, ela disse que uma equipe do seu instituto continua somando esforços e atua no estado gaúcho. "Mas o mais importante é que uma grande equipe está lá para me substituir nos resgates. Inclusive nadam melhor que eu. Sobem em telhados com mais agilidade do que eu. Ou seja, apesar de triste por não poder mais atuar na linha de frente, estou trabalhando e minha equipe está à frente dos resgates".