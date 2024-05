Sandro Pedroso rebate Susana Vieira após entrevista

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sandro Pedroso usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para se defender das críticas que vem recebendo por causa de Susana Vieira. Em entrevista ao Conversa com Bial, a atriz disse ter sofrido perseguição por ter namorado homens mais jovens e reclamou da imprensa alegando ter sido a "coisa mais absurda" em sua vida.

"Não devo nada a essa imprensa brasileira, eles foram cruéis demais. Só quem fez as barbaridades, por ocasião da separação do Marcelo [Silva] e do Sandro [Pedroso], por ocasião de qualquer erro matrimonial, era eu. A imprensa me culpava porque eles tinham 25, 30 anos. Qual é o problema? Eu não fiz nada, eles que faziam os erros", contou Susana, que acaba de lançar um livro.

O ator então rebateu a ex-mulher com quem se relacionou de 2009 a 2014. "Em primeiro lugar, eu tenho o maior carinho e respeito pela Susana! E se a imprensa foi cruel com você, pode acreditar que ela foi muito mais cruel comigo!, começou Sandro.

Ele continuou. "Em primeiro lugar, eu tenho o maior carinho e respeito pela Susana! E se a imprensa foi cruel com você, pode acreditar que ela foi muito mais cruel comigo! Fiquei muitos anos como ator sem trabalhar... E não foi culpa sua, eu sei. Mas pelos julgamentos de terceiros", aponta.

O ex de Susana conclui: "O que te peço agora que estou em um processo de me reerguer com meu trabalho digno, não vem em rede nacional me colocar em uma situação de mau-caráter! Que nunca fui e nunca vou ser", diz ele, que hoje é dono de uma lanchonete em Anápolis, Goiás. A inauguração vazia do estabelecimento no início de março viralizou na internet.

Ele contou que agora clientes fazem filas na porta. "No começo, foi difícil. Não veio nenhum cliente. Pensei em desistir, mas não perdi a fé e confiei no Senhor, aí a vitória chegou. Continuamos orando e começamos a colher os frutos. Hoje, tenho propostas de empresários para montar redes de franquias. Hoje tem fila de espera para comer um lanche abençoado", disse.