Zilu desaprova volta de Wanessa com Dado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O retorno do casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella foi celebrado pelos fãs da cantora, mas não agradou nem um pouco a mãe dela, Zilu Godói. Na última sexta-feira (10), no show de Wanessa, sogra e genro se evitaram e permaneceram longe um do outro durante toda a apresentação.

Zilu chegou ao show acompanhada da filha, Camila Camargo, e do neto José Marcus, filho mais velho de Wanessa. Já Dado chegou mais cedo e interagiu com Nizam e Luigi, ex-colegas de confinamento da amada.

A ex-mulher de Zezé di Camargo falou à imprensa com discrição, mas sem esconder que está desgostosa com a reaproximação da filha com o ator. Questionada pela reportagem se aprovava o relacionamento, fez cara de poucos amigos e desconversou: "Quem tem que aprovar é ela."

Informada por um repórter de que Dado a desejou feliz Dia das Mães, Zilu respondeu apenas: "Obrigada, mas não quero".

"Mãe é para isso, para apoiar quando precisa e dar bronca quando precisa", continuou Zilu. "Respeito a decisão dela, mas tenho o direito de ter minha opinião. Ela é adulta, madura, só falei para ela: 'A escolha é sua, seja feliz do seu jeito'", sentenciou.

Enquanto isso, Dado desabafou nos bastidores sobre os julgamentos que vem recebendo no "tribunal da internet". "As pessoas me julgam como se eu fosse o mesmo Dado de 20 anos atrás. Na internet, parece que não existe mais passado, presente e futuro: a foto tá ali e é como se tivesse acontecido hoje", criticou.

"Hoje eu tenho 44 anos, sou pai de três filhos, tenho uma vida de novelas, minisséries, fui campeão da Fazenda, lancei três discos", enumera. "A gente está nessa vida para aprender, ninguém é o mesmo de 20 anos atrás."

Apaixonado, ele se derramou em elogios sobre a nova fase da carreira de Wanessa. "Ela está no lugar que ela merece estar, que é no palco, brilhando, trazendo essa energia que só ela tem. As músicas novas estão incríveis. Ela não tem um mês de carreira, tem uma vida de carreira. Para mim é muito emocionante estar aqui porque eu também participei do começo da carreira, então quando a gente ouve as músicas de 15 anos atrás, muitas emoções vêm à tona", elogiou.

Dado falou ainda que voltaria a participar de reality shows, mas que as coisas mudaram muito desde que ele venceu a primeira edição da Fazenda (Record), em 2009.

"Hoje tudo é diferente, tem muitos fatores que mudam o jogo. Antigamente era só a TV e o espectador. Hoje você tem sites, páginas e pessoas que manipulam as histórias", criticou. "A Wanessa merecia ter ido muito mais longe [no BBB]".

HISTÓRICO

Wanessa e Dado foram namorados entre 2000 e 2004. Em 2022, após Wanessa se separar de Marcus Buaiz, pai de seus dois filhos, o casal se reencontrou e voltou a namorar. Wanessa entrou no BBB 24 em janeiro deste ano ainda namorando com Dado, mas poucos dias após ser expulsa do reality, afirmou que eles estavam separados. Na última sexta-feira (10), porém, o casal confirmou que está junto novamente.