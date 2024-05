Mion e Huck vão ao Rio Grande do Sul visitar vítimas sem gravar para programas da Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Luciano Huck e Marcos Mion, dois apresentadores do primeiro escalão da Globo, viajaram nas últimas 24 horas para o Rio Grande do Sul para visitar vítimas das enchentes que acontecem no estado desde o início do mês.

Huck chegou na última segunda (13) e esteve na cidade de Canoas (RS). Em um vídeo postado no Instagram, Huck diz que foi "olhar no olho das pessoas" após fazer uma doação de R$ 1 milhão para as vítimas.

"Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância, eu vim olhar olho no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia", afirmou. Huck também agradou crianças que estão em abrigos locais, que pediram para falar com MC Daniel.

Já Mion chegou nesta terça com um profissional que cuida de suas redes sociais para produzir "conteúdo humanitário". Desde a semana passada, Mion só publica vídeos sobre a tragédia do Rio Grande do Sul em suas páginas.

Mion foi criticado por parte do público por comandar a apresentação do show da cantora Madonna na Globo. Durante a transmissão, Mion, que estava junto de Kenya Sade, pediu doações as vítimas gaúchas.

Tanto Huck como Mion não vão gravar para seus programas enquanto estão no Rio Grande do Sul. Ambos foram por conta própria, sem um pedido formal da emissora para irem ao local.

Em contato feito pela reportagem, a Globo confirmou que Marcos Mion não tem viagem prevista para o Caldeirão ou em nome da emissora nesta semana.

Isso não quer dizer que programas de entretenimento não vão falar da tragédia do Rio. Nesta terça (14), Valéria Almeida, do Encontro, foi enviada ao sul do país para cobrir as enchentes de perto.