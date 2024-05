Priscila Fantin relembra personagem Tati, em 'Malhação 1999'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto esteve no ar, "Malhação" foi conhecida como a porta de entrada para muitos dos atores de sucesso da Globo. Para Priscila Fantin, que está no ar como Serena na reprise de "Alma Gêmea", a novela teen foi crucial para definir sua carreira. A atriz relembrou o trabalho na temporada de 1999, na qual recebeu a personagem Tati como um presente do destino.

"A Tati me abriu muitas portas, essa personagem tem muita importância na minha carreira. Na época, eu queria ser veterinária ou nutricionista, tinha 16 anos e estava fazendo um intercâmbio", contou ela, que conseguiu o papel devido a um teste que fez enquanto trabalhava como modelo em uma agência. "A atuação era um universo muito distante para mim. Eu não tinha noção do tamanho daquilo tudo", contou.

Na trama, Tati era recém-chegada entre os alunos do colégio Múltipla Escolha, quando se descobriu apaixonada por Rodrigo (Mário Frias), o namorado de Érica (Samara Felippo), sua melhor amiga.

Piscila considera que tinha muitos pontos em comum com a personagem: "Era uma menina que estava vindo de outra cidade para a cidade grande. E era isso o que eu sentia, pois saí de Belo Horizonte (MG) e fui para o Rio. Alguns dramas que a Tati vivenciou, de certa forma, eu também estava vivenciando. Fui para o Rio, fiquei longe da minha família, fiquei longe das minhas amigas. Tudo era novo para mim".

A atriz ainda contou detalhes da "escola" de atuação que pôde vivenciar ao gravar a novela teen: "Pude entender o funcionamento da televisão, o processo de captação de voz, de imagem, luz, o posicionamento da câmera, o set de filmagem, as cores, os figurinos, enfim, tudo o que esse universo tem coletivamente falando para poder entregar o que a gente assiste de casa. Foi uma grande escola em todos os sentidos".

"De lá para cá eu continuei com essa curiosidade, com esse espírito de colaboratividade em prol da cena. E assim fui traçando a minha carreira, sempre preocupada em me alimentar de inspirações, de estudos", disse ela, que já brilhou em novelas como "Chocolate com Pimenta", "Êta Mundo Bom!" e "Boogie Oogie". "Quando eu tinha tempo, estudava mais, fazia algum curso", completou.

"Malhação 1999" chega na próxima segunda-feira (20) no Globoplay e estará disponível também para não-assinantes da plataforma.

