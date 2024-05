Ivete Sangalo avisa a Globo que não quer mais apresentar The Masked Singer Brasil

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo avisou a Globo que não pretende mais apresentar nenhuma temporada do programa The Masked Singer Brasil, reality musical que apresenta na emissora desde 2021.

A informação foi confirmada pela própria Ivete no evento Marketing Network Brasil, promovido pelo jornal publicitário Meio e Mensagem na última quinta-feira (16) na praia do Forte, na Bahia.

Segundo Ivete, o programa demanda muito tempo de sua dedicação e nos últimos tempos ela deseja reduzir seu ritmo de trabalho para ficar mais próximo de sua família.

A reportagem apurou que Ivete já havia deixado sua vontade de sair do The Masked Singer Brasil para a direção da Globo no início do ano, durante as gravações da quarta temporada.

Uma quinta temporada da atração está nos planos da Globo para 2025, com exibição nas tardes de domingo. A saída de Ivete abre espaço para uma nova apresentadora ser escalada.

Produzido pela Globo em parceria com a Endemol Shine Brasil, o The Masked Singer Brasil reúne famosos vestidos por uma fantasia para uma disputa musical. Quem canta melhor, passa de fase. Quem é eliminado, deixa o programa e revela sua identidade ao público.

A atração estreou em 2021 no horário nobre da Globo, e foi considerado um sucesso de audiência. Em 2022, foi para as tardes de domingo, e também obteve êxito nos números.