Eminem casa a filha, Hailei Jade, de 28 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 51 anos, Eminem casou sua filha única, Hailei Jade Mathers, no último final de semana.

A jovem de 28 anos subiu ao altar com o empresário Evan McClintock, com quem namora desde 2016. Hailei compartilhou algumas das fotos da cerimônia em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (20).

Segundo o TMZ, o casório foi intimista, apenas para amigos e familiares mais próximos. Como manda a tradição, Eminem acompanhou a filha ao altar e dançou valsa com ela. Ainda de acordo com a publicação americana, Dr. Dre e 50 Cent estavam entre os convidados.

"Não poderíamos ter pedido por um casamento melhor e mais lindo", escreveu Hailei no Instagram. "Foram tantas lágrimas de felicidade, sorrisos e risadas, tanto amor sentido. Evan e eu estamos tão gratos por todos os amigos e familiares que viajaram para participar desse novo capítulo de nossas vidas como marido e mulher".

Eminem vestiu smoking preto, tênis e posou para as fotos de óculos escuros. O casamento aconteceu durante o dia em um buffet em Battle Creek, no Michigan.

O rapper, que canta sobre a filha em várias de suas músicas, sempre afirmou nas letras de seus raps que é um pai amoroso, do tipo que faria de tudo pela herdeira.