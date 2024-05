Gabriela Medeiros, a Buba de 'Renascer', quer interpretar personagem que não seja trans

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso como Buba em "Renascer", Gabriela Medeiros falou sobre seus planos futuros para a carreira em entrevista ao "É de Casa" (Globo). A atriz revelou que tem vontade de interpretar uma personagem que não seja transgênero.

"Quero fazer algo de época, acho que me conectaria de uma forma muito única. E quero fazer uma personagem que não trate somente dessa atmosfera da pessoa ser trans. Eu posso interpretar mil e uma mulheres", falou Gabriela.

"Quero desmistificar, sair, mostrar outras nuances e o que eu posso entregar", completou a atriz em entrevista a Maria Beltrão.

Elogiada pelo capítulo do reencontro de Buba com os pais, Gabriela falou sobre o desenvolvimento da personagem. "A analogia da personagem é como uma rosa que desabrocha. Ela vai ganhando confiança, autonomia, desabrochando. Acho que as pessoas vão se surpreender cada vez mais com a Buba", falou.