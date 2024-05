Ex-BBB Lucas Buda é assaltado ao sair de festival no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Lucas Buda foi assaltado na madrugada deste domingo (26), quando voltava para casa após assistir, com sua família, aos shows do festival Doce Maravilha, no Jockey Club, zona sul do Rio de Janeiro. Criolo, Mano Brown, Jorge Aragão e Jorge Ben Jor estavam entre as atrações da noite.

O anúncio de que o professor de educação física entrou para as estatísticas de violência da cidade foi feito pelos administradores de sua conta no Instagram.

"Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos. Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem. Já estamos registrando BO. Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigada. Adm - Buda", dizia a mensagem.

