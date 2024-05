Anitta vai ser tema de exposição cultural no Museu da Língua Portuguesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Língua Portuguesa vai ter uma exposição sobre Anitta, a partir da próxima terça-feira (28), em São Paulo. Sob o tema "Do You Speak Anitta?/Você é fluente em Anitta?", a ativação vai ser temporária, até 2 de junho.

"Cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro e eu espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo", diz a cantora em comunicado enviado à Folha de S.Paulo. A exposição é em parceria com o aplicativo de música Spotify.

O projeto tem como objetivo abordar a diversidade cultural da carreira da cantora, em especial bastidores de "Funk Generation", último álbum dela, que contém músicas em inglês e espanhol, além de português.

Um vídeo em que a cantora discute a importância do funk para o Brasil e para sua trajetória também vai ser exibido. Conteúdos da exposição vão poder ser vistos nas redes sociais do Spotify.

