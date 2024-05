Ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, Gustavo Mullem morre aos 72 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, Gustavo Mullem, morreu, nesta segunda-feira (27), aos 72 anos em Salvador, na Bahia.

A informação foi confirmada pelo músico Luiz Mullem, filho do artista, nas redes sociais. A causa da morte do músico não foi divulgada pela família.

"É com imensa tristeza e, em nome da família Mullem, que comunicamos o falecimento de nosso querido Gustavo Mullem", disse Luiz Mullem.

O corpo será cremado às 11h30, no Cemitério Campo Santo, na capital baiana. Antes, às 11h, uma missa será realizada no mesmo local. Em um post no Instagram, Luiz informou também que o local estará aberto a partir das 8h para recepção de amigos e familiares.

Em outro post no Instagram, o filho do músico lamentou a morte do pai. "Descanse em paz, meu pai. Tenho o maior orgulho de ter sido seu filho e em quem você me tornou. Te amo demais!", escreveu ele.

Ele deixou três filhos e uma esposa. Além de Luiz, que comunicou a morte do pai, o músico também teve Eva e Tito Mullem..

CARREIRA

Mullem fez parte da banda original do Camisa de Vênus, que foi formada em 1980. Inicialmente, ele havia sido chamado para tocar bateria, mas depois em uma troca assumiu a guitarra. A formação com os primeiros integrantes seguiu até 1987. Ele gravou quatro discos de estúdio e um ao vivo.

O músico foi o último guitarrista a tocar com Raul Seixas. Os dois trabalharam juntos no disco e turnê "A Panela do Diabo", que foi feito junto com o parceiro Marcelo Nova.