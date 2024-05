Masterchef estreia 11ª temporada com famosos e pratos clássicos das regiões brasileiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Paula Padrão e os jurados Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça receberam convidados famosos no episódio de estreia da 11ª temporada do Masterchef Brasil, nesta terça-feira (28).

Personalidades como Carlinhos Maia, Jon Vlogs, Tainá Costa, Cátia Damasceno, GKay, Luiza Possi e Edelson Ribeiro foram convidados para provar e dar seus palpites nos pratos dos candidatos a um avental.

No primeiro episódio, os participantes se enfrentaram em eliminatórias na preparação de pratos tradicionais de regiões brasileiras. Um candidato baiano e uma capixaba se confrontaram na moqueca, cariocas e paulistas disputaram o melhor picadinho, dois potiguares cozinharam suas versões de carne de sol e duas sulistas fizeram receitas usando pinhão.

Luiza Possi provou as receitas com pinhão, enquanto Gkay experimentou vários tipos de farofa. O reality culinário, que completa 10 anos em 2024, vai pagar o maior prêmio de todas as suas edições, no valor de R$ 350 mil.