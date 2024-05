Chay Suede e Laura Neiva anunciam gravidez do terceiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chay Suede e Laura Neiva anunciam que esperam um terceiro filho. A notícia foi revelada por meio de um vídeo para uma grife carioca, em uma colaboração especial para campanha de Dia dos Namorados. Juntos desde setembro de 2014, os atores já são pais de Maria, 4, e José, 2.

Em entrevista em 2021, antes mesmo do nascimento do caçula, Chay disse em entrevista que se preocupava com o mundo em que seus filhos iriam crescer.

"Preocupa, claro, porque, querendo ou não, a incerteza do momento atual é algo que me deixa ansioso, me tira do sério, me deixa reflexivo em um lugar super negativo", afirmou em entrevista à revista RG.

Leia Também: Repórter cai do 3º andar de prédio após sair do trabalho para fazer sexo