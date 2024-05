Maitê Proença lembra 'fiasco' ao presentear amiga com vibrador em plena ceia de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Maitê Proença, 66, foi uma das convidadas do Que História É Essa, Porchat? (GNT) e relembrou um momento um tanto quanto inusitado. Segundo ela, um vibrador causou uma tremenda gafe com uma amiga dela em plena ceia de Natal.

Em uma viagem para fora do país, a atriz deu uma passada num sex shop e comprou um vibrador em formato de pênis. Entusiasmada por um em específico, resolveu levar. Por vergonha, nem abriu a caixa por medo de ser pega pela alfândega do aeroporto.

Já no Brasil, ela diz que percebeu que o pênis de borracha era muito grande para ela. "Sabe, eu sou uma pessoa pequena. Não iria dar", disse, aos risos. Dessa forma, resolveu guardar num armário bem escondido. Uma faxineira encontrou o objeto e a aconselhou a doar para alguém, já que não usava e dizendo que guardar coisas que não utiliza daria azar até mesmo em sua vida sexual.

Foi então que Maitê embrulhou o vibrador "com pouco uso", colocou numa caixa grande e mandou de presente para uma amiga com um cartão escrito: "seu peru de Natal", sem avisar antes. A amiga era recém-casada. As famílias dela e do marido iriam se conhecer durante a celebração natalina.

"Ela, naquela confusão toda [de Natal], nem olhou [o presente] e deixou em algum lugar. O marido tinha comprado um cão. Aconteceu a ceia, estava tudo às mil maravilhas, as famílias se conhecendo, um sucesso. Até que aparece no meio da noite o cachorro com o pinto na boca", contou. "Foi um fiasco", disse, arrancando gargalhadas da plateia.