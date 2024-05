Leilane Neubarth volta à TV aberta após 15 anos e fará especial LGBTQIA+ na Globo

(FOLHAPRESS) - Após 15 anos afastada da TV aberta, a jornalista Leilane Neubarth volta a aparecer na Globo, desta vez em um projeto especial. A apresentadora do Conexão GloboNews será a apresentadora do Falas de Orgulho, dedicado ao público LBGTQIA+.

O programa será exibido no dia 21 de junho, uma sexta-feira, logo após o Globo Repórter, por volta das 23h15. Ao F5, Leilane confirmou a sua participação. A apresentadora já gravou o programa, e ele está em fase de edição.

O Falas de Orgulho vai ao ar uma semana antes do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e faz parte do Projeto Falas, criado em 2020 para dar voz para minorias que não tinha espaço na televisão até então. A ideia surgiu durante a pandemia de Covid-19.

Entre as produções feitas pelo Falas, estão o Dia da Mulher, Dia do Indígena, Dia do Orgulho LGBTQIA+, Dia do Idoso e Dia da Consciência Negra. A temporada de 2024 o projeto foi ampliado com o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, que vai ao ar no fim do ano.

Leilane foi escolhida pela produção da Globo por ser, abertamente, da comunidade LGBTQIA+. A âncora tem um relacionamento com gestora de projetos Gaia Maria desde 2021.

A apresentadora não aparece com um projeto fixo na TV aberta desde que deixou a apresentação e a edição-executiva do RJ2, telejornal local de horário nobre da Globo no Rio de Janeiro, em 2009.

Desde então, Leilane passou a comandar telejornais na GloboNews, o canal de notícias da Globo. Hoje, ela está no Conexão, com Daniela Lima e Camila Bomfim.

