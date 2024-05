Lucas Buda diz estar disposto a assumir possível paternidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Lucas Henrique, conhecido como Lucas Buda, se pronunciou nesta quinta-feira (30) após Nina Capelly, prima do também ex-BBB MC Binn, afirmar que está grávida dele. "Estou disposto a assumir todas as minhas responsabilidades e cumprir com meu papel", disse Buda.

Nesta quarta (29), Capelly alegou que a gravidez é fruto de um caso amoroso com o ex-BBB. À revista Quem, disse que tem "70% de certeza que o filho é dele". Ela, que é funkeira e influenciadora, atualmente namora Ketlin Hernandes, sua empresária.

Buda, então, aproveitou o feriado para deixar claro que dará todo o suporte necessário. "Ontem, o dia foi um pouquinho agitado. Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade", começou explicando nos stories do Instagram.

"Vocês sabem que eu sempre falei do meu desejo de ser pai. Lá no programa [BBB 24], eu falava isso. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas falava sempre dessa vontade, desse desejo. Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por conta da minha história. Não conheço meu pai biológico", falou.

"Mas estou aqui, estou disposto a assumir todas as minhas responsabilidades, cumprir com meu papel, não fugir das consequências das minhas atitudes. E, assim, também, seguindo. Seguir a vida, seguir aos pouquinhos. Já entrei em contato com a Nina para poder dar um primeiro suporte ali, estou me organizando para poder ir para São Paulo para a gente conversar pessoalmente", disse o ex-BBB.

Leia Também: Lucas Buda tranquiliza fãs e se pronuncia após assalto