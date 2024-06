Zeca Pagodinho solta fogos e faz roda de samba para chegada seu novo neto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho, 65, compartilhou a celebração animada para a chegada do recém-nascido no dia 1º de junho.

O perfil do cantor no Instagram mostrou a festa que Zeca Pagodinho fez para comemorar a chegada do mais recente integrante da "família do samba". Martin é filho de Thays Souza e Louiz Carlos, terceiro filho do sambista, e irmão de Miguel, de dois anos.

"Chegou mais um para a nossa família!", diz Zeca para a camêra e dá a ordem de soltar os fogos em Xerém, bairro em que o artista vive com sua família. "É meu neto!" grita Zeca ao fundo enquanto a roda de samba toca.

Ao compartilhar a gravação, a equipe do cantor fez felicitações para a chegada do neném. "Teve até fogos de artifício em Xerém para celebrar a chegada do novo integrante da família do samba! Muitas bençãos , saúde e alegrias na vida do Martin!"