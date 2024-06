Marcello Antony deixa atuação de lado para vender imóveis de luxo em Lisboa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcello Antony, ator que foi galã da TV Globo nas décadas de 1990 e 2000 por papéis em novelas como "Torre de Babel", de 1998 e "Senhora do Destino", de 2004, deixou a carreira artística de lado para trabalhar como corretor de imóveis de luxo em Lisboa, em Portugal.

Antony mora na cidade europeia com a família desde 2018, quando foi gravar a novela portuguesa "Valor da Vida". Seu último trabalho para a Globo foi em "Malhação: Viva a Diferença", em 2017.

"Quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca de seu imóvel perfeito" diz Antony no vídeo publicado em seu Instagram em que anuncia ser consultor da The Agency, agência multinacional do mercado imobiliário de luxo.

Em seu perfil na rede social, Antony disponibiliza um e-mail corporativo e um do escritório que agencia sua carreira como ator.

O ator chegou a reaparecer nas telinhas brasileiras em abril durante a reprise da novela "Paraíso Tropical", de 2007, no Vale a Pena Ver de Novo. Em julho do ano passado gravou a série "Novela", do Prime Video.

