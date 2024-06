Madonna reage a processo e diz que fãs deveriam saber que seus shows atrasam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna está enfrentando uma ação judicial coletiva que tenta estabelecer um tempo limite para o inicio de seus shows, movida contra a cantora após diversos atrasos para o início de suas apresentações, informa o TMZ.

A rainha do pop é conhecida pelas entradas icônicas após o horário previsto. Quando fez o show histórico da "Celebration Tour" em Copacabana, por exemplo, Madonna subiu ao palco com mais de 40 minutos de atraso.

Em resposta ao processo, Madonna argumentou que seus fãs verdadeiros sabem que ela costuma subir ao palco depois do horário programado, segundo o TMZ, e que o horário impresso nos ingressos não é uma indicação de quando ela irá começar o show.

Um dos casos relatados na ação diz que a cantora começou às 22h30 uma apresentação marcada para às 20:30.

"Se um fã estiver familiarizado com o histórico dos shows de Madonna para saber que suas apresentações duram duas horas, esse fã certamente saberá que Madonna normalmente sobe ao palco bem depois do horário descrito nos ingressos do evento", respondeu a defesa no processo, segundo o TMZ.