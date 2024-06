Sabrina Sato, Taís Araujo e Eliana disputam vaga de Ivete Sangalo no Masked Singer Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio da saída de Ivete Sangalo do comando do The Masked Singer Brasil não pegou a Globo de surpresa. A cantora já tinha manifestado que a quarta temporada seria a sua última à frente da atração -e foi o que aconteceu em maio. Ela comunicou a sua saída oficial do programa, alegando que precisava se dedicar mais à família e à carreira de cantora. A emissora agora busca uma substituta.

Nos bastidores, o nome que lidera a preferência da própria equipe é Sabrina Sato. Jurada desde a temporada anterior, ela é vista como uma apresentadora com carisma e que conhece os meandros da atração.

O apelo comercial é considerado bom, mas aquém do que se espera de uma substituta à altura da baiana neste quesito. A cantora está no time das estrelas queridinhos das publicidade e dos telespectadores.

Taís Araujo corre por fora para apresentar o The Masked Singer. Ela também "vende bem", tem um público cativo, e -importante- experiência na função. A atriz comandou o reality show musical Popstar nas tardes de domingo, na Globo, entre 2018 e 2019, e também o Superbonita por duas vezes (2005 a 2009 e 2021) no canal pago GNT.

O nome de Eliana ganhou força nos últimos dias. Após uma trajetória de 14 anos no SBT, a apresentadora chega à Globo para fazer parte do Saia Justa, no GNT neste ano de 2024. No próximo ano, ela teria um programa com a sua assinatura também no canal pago.

Com a saída de Ivete, ela virou uma substituta em potencial porque, assim como Taís, preenche muitos dos requisitos: é querida pelo mercado publicitário, tem carisma e experiência em programas de auditório.

A direção do The Masked gosta dos três nomes, mas em reuniões internas, chegou-se à conclusão que a apresentadora ideal seria alguém que fizesse também números musicais, como Ivete fazia. Kenya Sade dividiu o palco com a cantora baiana no último programa da temporada cantando ''Rosa / Over the Rainbow", mas ela não tem ainda experiência suficiente para assumir um programa da grade de domingo.

A Folha de S.Paulo procurou a assessoria da Globo para falar sobre a nova apresentadora. "Confirmamos que The Masked Singer estará na nossa programação em 2025. Em breve, teremos mais novidades", afirmou a emissora, em nota enviada por email.