Morre Erich Anderson, ator do filme 'Sexta-Feira 13' e da série 'Felicity', aos 67 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Erich Anderson morreu no último sábado (31), vítima de um câncer, aos 67 anos. Seus papéis mais conhecidos são em um filme da franquia "Sexta-Feira 13" e na série "Felicity".

A notícia da morte de Anderson foi confirmada por sua mulher, Saxon Trainor, nas redes sociais. O autor da mensagem que ela publicou foi o cunhado do ator, Michael O'Malley.

"Meu cunhado Erich Anderson morreu nesta manhã depois de uma batalha brutal contra o câncer. Ele teve uma longa carreira de sucesso como ator – esteve no programa 'ThirtySomething', foi o pai de Felicity em 'Felicity'; foi morto em um porão no filme 'Sexta-Feira 13'; esteve em 'Star Trek' e dezenas de outros programas", diz o texto.

O'Malley ainda afirmou que Erich Anderson era "um cara inteligente e engraçado", além de "um cozinheiro fantástico". "Escreveu grandes romances, que podem ser encontrados na Amazon. Sentirei sua falta, mas sua provação acabou."

Anderson interpretou o personagem Rob Dier em "Sexta-Feira 13 - Parte 4: O Capítulo Final", de 1984. Também deu vida ao Dr. Edward Porter, pai da protagonista da série "Felicity", em nove episódio, de 1998 a 2002.

Anderson também teve uma longa carreira atuando na TV. Eles participou de títulos como "Dallas", "Melrose Place," "Thirtysomething," "Star Trek: The Next Generation," "7th Heaven," "NYPD Blue," "The Mentalist" e "Bosch".