Matteus, do BBB 24, dá detalhes sobre furto de seu galo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matteus, do BBB 24, concedeu uma entrevista ao 'Extra' e contou que teve seu galo, Jubileu, furtado da casa de sua avó.

"Sumiram com o pobre do Jubileu. Ele estava no quintal da casa da minha avó e acabaram roubando ele. Eu soube no dia em que sumiu e fiquei apavorado, como as pessoas são ruins... Até agora não acharam, mas estamos tentando ao máximo. Acho muito difícil (encontrá-lo) porque já fazem vários dias. Fico triste de ver a que ponto chegam as pessoas".

família do gaúcho relatou o desaparecimento do animal nas redes sociais para tentar achá-lo. "Na casa da minha avó não tem câmera. Minha mãe só comentou que o galo tinha sumido e aí as pessoas foram na polícia, se engajaram, todo mundo ajudando e movimentando para encontrá-lo".

O galo sumiu no dia 24 de maio e Matteus segue em busca do animal. "Algumas pessoas chegaram a dizer que sabiam onde estava, mas é complicado".