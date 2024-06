Netflix anuncia data de estreia de "Pedaço de Mim", melodrama com Juliana Paes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou nesta quarta-feira (5) a data de estreia de "Pedaço de Mim", melodrama com Juliana Paes e Vladimir Brichta. A série chega em 5 de julho ao streaming.

A produção é escrita pela autora da Globo Ângela Chaves, que escreveu "Éramos Seis" (Globoplay), e será apresentada em um formato híbrido de novela, com mais capítulos do que o tradicional para o serviço de streaming. Vladimir e Juliana, que deixou de ter contrato fixo com a Globo em 2022, são apostas da plataforma para a nova empreitada.

A história começa no chá revelação de Liana (Juliana Paes), onde a surpresa não é o sexo do bebê: são dois meninos, gêmeos e filhos de pais diferentes -um é de seu marido Tomás (Vladimir Brichta), já o outro é fruto de algo que ela gostaria de esquecer.

Liana enfrenta um caso raríssimo de superfecundação heteroparental (gravidez em que dois óvulos da mesma mãe são fecundados por pais diferentes) -a série é de ficção, mas há cerca de 20 registros reais em todo mundo. A personagem de Juliana, uma mulher que deseja ser mãe, fica perdida com a notícia. No meio de uma confusão de sentimentos e num grande dilema moral, é difícil saber se ela conseguirá amar igualmente as duas crianças e manter suas relações familiares da mesma forma.