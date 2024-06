'Já tinha sido convidada quando Fafá se posicionou', diz Gaby Amarantos sobre Rock in Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A reclamação de Fafá de Belém sobre o Rock in Rio excluir os artistas do Norte do Dia Brasil ainda ecoa no meio. Em entrevista à Folha de S.Paulo no 31º Prêmio da Música Brasileira, nesta quarta-feira (12), Gaby Amarantos contou que irá participar do festival.

"Eu tinha sido convidada e ia ser anunciada pelo Rock in Rio quando a Fafá se posicionou", começou a cantora, que considerou legítima a colocação da também artista paraense.

"A colocação dela é importante e justa porque não é só sobre o Rock in Rio, mas todos os festivais, premiações. Não se pode fazer mais nada neste país sem incluir os artistas do Norte, os artistas da Amazônia. A gente faz parte do Brasil", disse.

Na premiação, Gaby chamou atenção mais uma vez por usar um figurino sensual e justíssimo. "Estou linda, plena, maravilhosa, leve e solta. Essa sou eu (risos)", comentou. "A gente tem que se aceitar como a gente é e eu jamais aceitaria alguém ou algo que me ditasse regras".