Tati Machado é a nova integrante do Saia Justa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Tati Machado é a mais nova integrante do Saia Justa (GNT). A notícia foi dada por Ana Maria Braga no Mais Você (Globo). Além dela, a atração terá Rita Batista e Bela Gil no elenco da próxima temporada.

"Eu estou muito animada, muito feliz e muito emocionada de estar vivendo esse momento", disse ela, que agradeceu pelos ensinamentos e conselhos de Ana Maria.

"Que alegria escutar isso vindo de você. Estou muito feliz. Hoje é um dia de muita reflexão. Estou lembrando de muitas coisas que já passei aqui nos Estúdios Globo. Tem muito de você (Ana) em mim. Você tem me ajudado muito", disse Tati.

O anúncio da entrada de Tati acontece após a saída de Gabriela Prioli. Segundo a emissora, ela se dedica a um programa de entrevistas no canal.

No novo projeto, previsto para estrear em julho, Prioli vai receber dois convidados por episódio para conversas sobre temas contemporâneos, como o uso da inteligência artificial no dia a dia e a crise climática.