Larissa Manoela opina sobre chegada de Maisa na Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa Manoela, 23, opinou sobre a chegada de Maisa, 22, na Globo. Ela será a vilã da próxima novela das 6 da TV Globo, "Garota do Momento".

Em entrevista à revista Quem, Larissa Manoela disse que está mais seletiva com seus trabalhos. "A verdade é que sempre aparecem muitos trabalhos, e agora sou muito seletiva. O que gosto é dessa abertura para falar sobre nossos projetos e o que fazemos".

A atriz apontou que nunca fechou portas. "Eu nunca fechei portas; elas estão sempre abertas, porque amo novelas, assim como André. Adoramos cinema e teatro também, e às vezes somos obrigados a escolher determinados caminhos. Tenho certeza de que será uma linda e brilhante novela".

Larissa disse estar trocando figurinhas com Maisa. "Recentemente foi divulgada a participação de Maísa, e estamos muito felizes por ela. Ela é nossa amiga, e vibramos muito com suas conquistas. Estamos muito contentes e trocando figurinhas, já que é uma novela das 6. Maísa é uma pessoa superpróxima a mim, com quem já trabalhei e com quem André também já trabalhou".

Leia Também: 'Ela é agora minha nora e isso é um presente de Deus', diz Leonardo sobre Marquezine