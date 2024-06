Cariúcha deixa hospital após cirurgia de emergência no útero

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cariúcha, 33, recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo. "O mioma não é simples. Eu vou me aliar a essa causa, vou ajudar mulheres. Não é simples. Precisa ser tratado e acompanhado por médicos. Na minha cabeça era uma coisa simples. Todo cuidado é pouco", disse a apresentadora, em entrevista ao SBT.

INTERNAÇÃO

Famosa passou por uma operação na última sexta-feira (21) para a retirada de miomas do útero. Equipe médica ficou espantada com a quantidade de miomas encontrados no corpo da famosa -17, no total.

"Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes - o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo", disse Sílvia Rayk, médica responsável pela operação.

Leia Também: Antonio Banderas marcará presença na final do Dança dos Famosos