Filho de Faustão segue passos do pai e entra na guerra dos domingos pela Band

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Filho do apresentador Faustão, João Guilherme Silva passará a seguir os passos do pai a partir de agosto. Estreado no ano passado, o Programa do João sairá dos sábados e passará a ocupar as noites de domingo da Band.

A data da troca ainda não está certa. A previsão interna é que seja já a partir da primeira semana do mês de agosto. O horário já está fechado: será às 22h, competindo com Fantástico, da Globo; Domingo Espetacular, da Record; e Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, no SBT.

O martelo será batido nos próximos dias, e uma comunicação ao mercado publicitário será feita. A informação do novo dia de João Silva foi dada pelo colunista Flávio Ricco e confirmada pela reportagem.

Aos sábados, a emissora do Morumbi colocará no ar um programa com Renato Ambrósio, dono da empresa de sorteios Viva Sorte, que vinha negociando sua entrada na televisão desde o início do ano.

O domingo foi escolhido por dois motivos, segundo apurou a reportagem. Primeiro, para evocar o fator nostalgia em João Silva com os telespectadores que acompanharam Faustão por mais de três décadas neste dia na Globo, entre 1989 e 2021.

O segundo é que se aposta que o programa pode ter uma boa audiência no horário. O Programa do João vai receber nos números do Perrengue na Band, que é uma das atrações mais vistas da emissora, com média de 3 pontos de Ibope na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

Estreado em outubro do ano passado, o Programa do João tem marcado entre 1 e 2 pontos de Ibope para a Band desde o início. A atração também não tem tido grande repercussão até o momento.