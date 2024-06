Carta de Lady Di revela briga por ciúme de Camila em lua de mel com Charles

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa de leilões Julien's Auctions anunciou a venda de uma coleção com nove cartas escritas pela saudosa princesa Diana (1961-1997). As correspondências datam dos primeiros anos de casamento entre Lady Di e o rei Charles 3º, 75.

Em uma das mensagens, Diana relata ter brigado com Charles em plena de lua de mel, por causa de um presente controverso dado por Camilla Parker Bowles, 76 -hoje rainha-consorte e esposa do imperador. "Na nossa lua de mel, ele surgiu com abotoaduras em seus pulsos - dois C's entrelaçados como o 'C' da Chanel. Entendi e falei: 'A Camilla te deu isso, não foi?' Ele respondeu: 'Sim, o que há de errado? É presente de uma amiga'. Aí tivemos uma briga", relata a princesa, em trecho divulgado pelo jornal Daily Mail.

Na continuação do texto, ela admite que ficou enciumada com a atitude de Camilla. "Ciúme, ciúme total. E foi uma ideia tão boa dela, mas dois 'Cs'? Não foi tão inteligente."

A coleção de cartas de Diana deve ser leiloada por aproximadamente R$ 139 mil. "A coleção de cartas, que inclui notas de agradecimento, cumprimentos de Natal e outras correspondências, oferece uma visão rara da vida de Diana, além da imagem pública cuidadosamente elaborada. Essas cartas revelam uma mulher que, apesar de seu status real, permaneceu próxima das pessoas que eram parte de sua vida, desde sua equipe até seus confidentes", detalha a Julien's Auctions, em seu site oficial.