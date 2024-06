Elton John elogia nova geração do pop e diz querer colaborar com Taylor Swift

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Elton John elogiou Taylor Swift, Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter em uma entrevista ao Entertainment Tonight, exibido nos Estados Unidos. Ele afirmou que a nova geração do pop é conduzida por mulheres e disse também querer fazer parcerias com essas artistas.

O assunto surgiu quando David Furnish, diretor de cinema canadense e marido do cantor, foi perguntado sobre com quais artistas da nova geração ele gostaria de ver Elton John colaborando.

Para exemplificar o interesse pelo trabalho dos jovens, Furnish lembrou de um jantar recente com Chappell Roan, drag queen que desponta como a nova queridinha do pop. O casal se mostrou impressionado com a arte de Roan.

"Não é só Chappel Roan. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, todas as meninas estão arrebentado e é tão fantástico ver isso. É um sinal dos tempos, todas elas estão fazendo coisas boas", disse Elton John.

Na mesma entrevista, o artista disse estar seguro com a decisão de se afastar dos palcos. "Eu não vou mais sair em turnê, mas posso fazer algo lá para frente, o que ainda está distante. Quero ter mais tempo para a minha família, meus filhos, meu marido, tudo", afirmou.