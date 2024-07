Popularidade de Eliana dispara no Google e interesse por ela sobe 500% nos últimos dez dias

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída da Eliana do SBT e sua chegada à Globo atiçaram a curiosidade dos brasileiros sobre a vida da apresentadora. Dados do Google Trends mostram que o interesse por ela bateu recorde de buscas em junho no período que compreende os últimos cinco anos.

O interesse pela apresentadora aumentou 500% nos últimos dez dias.

O maior volume de pesquisas foi registrado nos dias 23 de junho, quando foi ao ar o último programa da Eliana no SBT, e 1º de julho, após sua entrevista ao Fantástico, na qual revelou que vai comandar o "Saia Justa" e o "Masked Singer Brasil" na emissora.

Por que Eliana saiu do SBT? É a dúvida que mais cresceu relacionada à apresentadora no Google nos últimos 30 dias.

O sucesso de Eliana no Trends foi maior que o de seu novo colega de emissora, Marcos Mion, à época em que ele para a Globo, em agosto de 2021.

Dados do Trends mostram que, ao comparar os apresentadores, o interesse por Mion não alcançou o pico de pesquisas quando ele foi contratado, feito alcançado pela Eliana.

Veja as perguntas que mais cresceram nos últimos dias relacionadas à apresentadora no Google:

O QUE AS PESSOAS PERGUNTAM SOBRE A ELIANA

Fonte: Google Trends

Por que Eliana saiu do SBT?

O que Eliana vai fazer na Globo?

Quanto Eliana vai ganhar na Globo?

Qual a idade de Eliana?

Eliana e Luciano Huck já namoraram?

Eliana já foi da Globo?

Com quem Eliana é casada?

Marido da Eliana trabalha na Globo?Por que Eliana saiu do SBT?

Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora comentou a mudança, que já era especulada havia algum tempo, mas se concretizou no final de junho.

"A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer, porque não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, mas eu precisava desse movimento", afirmou. "E quando eu fiz 50 anos eu saquei que tinha alguma coisa diferente, alguma chavinha mudou. E mudou para melhor. Realmente um ano muito diferente na minha vida."

O que Eliana vai fazer na Globo?

Como antecipado pelo F5, ela vai comandar o reality show The Masked Singer Brasil em 2025 e, ainda este ano, vai integrar a bancada do Saia Justa no canal pago GNT.

Quanto Eliana vai ganhar na Globo?

A emissora não divulga os salários do seu quadro de funcionários.Qual a idade de Eliana?

A apresentadora tem 51 anos. "Ir de 50 para 51 anos foi muito rápido. Percebi que não muda muita coisa. Decidi viver meus 50 e muitos, passear por eles, de forma leve, gostosa e sem muitas cobranças.", disse em entrevista à Folha de S.Paulo.

Eliana e Luciano Huck já namoraram?

Os dois namoraram no fim dos anos 1990 e a união durou dois anos.

Eliana já foi da Globo?

Não. Eliana foi descoberta por Silvio Santos em 1991 e em seguida, estreou como apresentadora infantil.

Ficou na TV até 1998, quando se transferiu para a Record. Retornou ao SBT em 2009, novamente pelas mãos do dono da emissora. Desde 2019, Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo, e vencia com frequência Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record.

Com quem Eliana é casada?

Ela é casada com Adriano Ricco. Com ele, teve a segunda filha Manuela de 6 anos.Marido da Eliana trabalha na Globo?

Sim. Seu marido é um prestigiado diretor de programas de entretenimento na emissora, como The Masked Singer Brasil e Altas Horas.