Neymar e Bruna Biancardi se beijam em show de Thiaguinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar e Bruna Biancardi trocaram beijos e carinhos na noite deste sábado (6), no Espaço Unimed, em São Paulo, durante o show "Sorte", de Thiaguinho.

O casal estava em um camarote ao lado de amigos. Sorridentes, eles posaram para fotos e acenaram para o público.

"Te amo, irmãozinho. Fico tão feliz quando você tá comigo", escreveu Thiaguinho na legenda de uma foto em que aparece ao lado do jogador.

No show, o cantor cantou músicas do álbum com faixas inéditas lançado este ano. A apresentação contou com participações especiais de Péricles e Liniker.

Neymar mostrou nas redes sociais que, durante a apresentação, ficou de olho, pelo celular, no jogo em que a seleção brasileira perdeu para o Uruguai nos pênaltis, em Las Vegas, e foi eliminada na Copa América.

Na saída do show, o jogador foi em direção a uma van cercado por seguranças enquanto fãs gritavam o nome dele.

Neymar e Bruna passaram o Dia dos Namorados juntos na mansão do atleta em Mangaratiba (RJ), mas evitavam imagens juntos desde o batizado de Mavie, a filha de 9 meses da dupla.

Nos últimos dias, no entanto, os dois têm sido flagrados em festas em clima romântico.