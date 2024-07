Simone e Simaria voltam a cantar juntas após dois anos do fim da dupla

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois anos após o anúncio do fim da dupla, as irmãs Simone e Simaria voltaram a cantar juntas num palco. O encontro foi no Jorge e Mateus Único de Goiânia (GO).

Ao ser chamada no palco, Simaria levou o público ao delírio no evento. Zaya, filha caçula de Simone, também estava presente em parte da apresentação. Ambas se mostraram descontraídas e fizeram brincadeiras assim como faziam quando a dupla estava ativa.

Simaria, pelas redes sociais, republicou diversos vídeos do momento em que as duas cantaram juntas e também repercutiu positivamente pedidos de fãs que ainda desejam que elas retomem a parceria.

Apesar do fim da dupla, elas sempre negaram que houvesse qualquer crise. No ano passado, Simaria contou que estava compondo como nunca e se dedicando à família antes de uma carreira solo.

Na época, Simone bombava e atingia o topo das paradas das plataformas de streaming com "Erro Gostoso", single de sua carreira solo. "Fico feliz, quero que ela cresça, siga seu caminho. E quando apareceu a música número 1, que massa, orgulho. Simone é minha irmã, sangue do meu sangue", disse a artista na ocasião ao F5.