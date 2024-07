Cintia Dicker expõe quem gosta de 'lavar roupa suja' nas redes

(FOLHAPRESS) - A modelo Cintia Dicker, 37, fez um desabafo neste domingo (7). Ao ser questionada sobre o que achava de pessoas que usavam e usam as redes para "lavar roupa suja" em público, a mulher do surfista Pedro Scooby, 35, não pensou duas vezes: "Os meus problemas, amor, vocês não vão resolver. Cada um tem que cuidar da sua vida", comentou.

Ela continuou explanando: "Aliás, acho um desperdício de tempo. Na verdade, acho mesmo que é engajamento. Amor, lavar roupa suja no Instagram dá engajamento. Dá também 'like' e dá dinheiro para a pessoa que fica lavando roupa suja na internet. Vamos acordar", comentou a modelo. Cintia está com Scooby desde 2019 e são pais de Aurora, que vai completar dois anos em dezembro.

Não demorou muito para que vários internautas associassem o desabafo como uma suposta indireta para Luana Piovani, 47. Horas antes, a atriz reclamou de Scoby e a ele educar os três filhos do casal e, em especial, o mais velho, Dom, que mora com o pai no Brasil. Eles ainda são pais de Bem e Liz.

Luana contou nos stories do Instagram que surfista deixou o menino abrir um perfil na rede social sem consultá-la, e deu a entender que o ex-marido deixou o menor abrir uma conta no Instagram. Ela não mencionou o nome de Scooby, mas fez duras críticas: "Ele é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos e é um baita cara alto astral. Para vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem".