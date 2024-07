Revisor de livro de Paul McCartney diz corrigir 'besteiras' do ex-Beatle

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilvan Moura, revisor de um livro com as letras de Paul McCartney publicado pela editora Belas Letras, disse num post na sexta-feira que corrige "todas as besteiras que o autor escreve".

"Dessa vez eu tive que corrigir várias coisas que, por causa de um cérebro já esfumaçado de erva, fez com que ele cometesse erros históricos. Tive várias vezes que escrever: 'Paul, não foi assim. Sabe? Deixa eu te contar o que foi que você fez!'", afirmou Moura, um especialista em Beatles, numa publicação em que explica o que é a revisão técnica de No X, antigo Twitter, usuários disseram que ele desrespeita Paul McCartney e corre o risco de colocar a reputação da editora em cheque.

Neste domingo, após a repercussão, Moura fez uma publicação comentando o episódio e dizendo que ele se trata de uma piada.

"Gilvan Moura reescrevendo os livros. Mas é muita cara de pau. Vou deixar até meu perfil aberto hoje, para se deliciarem com minhas piadas e ironias", escreveu, em seu Instagram.

"A pessoa vem no meu perfil, printa uma piada minha e joga no Twitter e tenta causar um embaraço à editora e tenta boicotar os livros que trabalhei (que foram vários). Quem originou isso vai ter que pagar pelo constrangimento e eu vou guardar print por print."

O livro "Paul McCartney - As Letras", recém lançado, reúne mais de 160 canções da carreira do músico, incluindo as suas composições com os Beatles, a banda Wings e sua carreira solo. A obra tem comentários do próprio Paul McCartney.

